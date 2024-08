Canindezinho recebe programação cultural gratuita neste sábado, 31

Com dança, apresentação de coral, exibição de filmes e feira de empreendedorismo, Centro Cultural Canindezinho recebe programação com atividades gratuitas

Neste sábado, 31, o bairro Canindezinho recebe uma programação especial com diversas atividades artísticas e culturais voltadas para crianças e jovens da região.

Com início às 16 horas, a segunda edição da Mostra de Arte e Cultura marca o aniversário de dois anos da Rede Juv – iniciativa que reúne equipamentos de educação, esporte e cultura voltados para jovens da Capital.

Com o objetivo de destacar os talentos locais, o momento contará com batalhas de brega funk e K-pop, exibição de filmes nacionais, apresentação de coral em Libras e exposição de arte. O evento será realizado no Centro Cultural Canindezinho, localizado na avenida Osório de Paiva.