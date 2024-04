Centro de Educação Infantil é inaugurado no Canindezinho

As obras incluíram a instalação de salas de aula, banheiros com acessibilidade, cozinha, refeitório, fraldário, lactário, dentre outros espaços. No projeto, também foi entregue uma área de lazer com playground, solarium e Sala de Inovação e Tecnologias. Este é o 31º Centro de Educação Infantil com berçário entregue pela gestão municipal, segundo a Prefeitura.

Novo Centro de Educação Infantil (CEI) Rita de Cássia Lima Barbosa foi inaugurado no bairro Canindezinho, em Fortaleza , na manhã desta quarta-feira, 3, pela Prefeitura de Fortaleza. A nova estrutura é composta por berçário e deve atender 116 crianças de 6 meses a 3 anos de idade. Ao todo, foram investidos R$ 5 milhões no equipamento

Segundo a coordenadora interina do CEI Rita de Cássia Lima Barbosa, Margarida Estevam, a unidade já estava em funcionamento desde fevereiro deste ano. Segundo a coordenadora, as primeiras semanas foram importantes para uma adaptação das crianças e também da equipe de profissionais.

Um dos alunos da Instituição é Ian Lorenzo, de 7 meses, que acompanhou a inauguração da unidade educacional no colo do pai, Antônio Islandson, 25. Sendo seu primeiro filho, Antônio relata a felicidade de vê-lo se desenvolver ao lado de outras crianças.

Cada sala da unidade conta com duas professoras e uma assistente. Atualmente, há oito crianças que integram a turma de berçário do CEI.

Com os filhos passando o dia na unidade educacional, Elenilce relata que pode focar nas atividades profissionais. "Eu trabalho em casa junto com meu esposo, então também é muito bom para mim", conclui.



As obras do CEI também abrangeram a instalação de piso intertravado na Rua Cinco, em frente à unidade. Além do novo equipamento de educação infantil, o bairro Canindezinho recebeu, em dezembro passado, dois equipamentos de educação requalificados: a Escola Municipal Padre Antônio Monteiro da Cruz e o Centro Educacional Infantil Zilda Arns Neumann. Os espaços atendem 1.358 estudantes, do 1º ano do ensino fundamental ao 9º ano, e 158 alunos, do infantil II ao V, respectivamente.



Com informações da repórter Lara Vieira