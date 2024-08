Camaleoa e Luiza Nobel lançam single e mostram potencial do pop cearense

As cantoras cearenses Camaleoa e Luiza Nobel lançaram novo single Crédito: Miguel Camilo/Divulgação

O cenário pop cearense ganhou uma forte representação em forma de single. Com o lançamento da música "Milagre", a parceria entre as artistas Camaleoa e Luiza Nobel veio para mostrar a potência desse gênero musical no Estado e também fortalecer o Mês do Orgulho e da Visibilidade Lésbica. Ambas são pessoas LGBTQIAPN+ e apresentaram a parceria inédita no Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, na quinta-feira, 29, destacando que o amor entre duas mulheres pode ser revolucionário. "Milagre" faz parte do projeto de singles "Essência de Vênus", da cantora Camaleoa, e tem autoria das duas artistas na composição. A música possui um arranjo romântico que transita entre o pop e o R&B e fala sobre o início de um relacionamento tranquilo após anos de relacionamentos instáveis.

Segundo Camaleoa, “Milagre” é uma faixa com representatividade lésbica. Tanto ela quanto Luiza Nobel se relacionam com mulheres e fizeram a letra pensando em seus atuais relacionamentos. “Nosso público, em sua grande maioria, são pessoas LGBTQIAPN+ e o momento em que fazemos uma música é onde eles se enxergam e podem se sentir abraçados, isso faz com que tenha um gosto a mais”, comenta.

A parceria com Luiza Nobel era um sonho antigo de Camaleoa: "Ela foi a primeira cantora que admirei assim que conheci o mercado musical". "Eu sempre quis tirar a ideia do papel e essa foi a primeira oportunidade em anos. E foi da melhor forma: compomos juntas uma música que nos representa muito bem", enfatiza. Sobre a recepção do single, Camaleoa compartilha que a expectativa das artistas é o público enxergar no feat uma representação ainda maior da potência da música cearense. "Sinto que a faixa 'Milagre' conecta todos os seres humanos que, em algum momento, estavam feridos demais para amar de novo, mas se deram mais uma chance. E aquela chance mudou tudo para melhor", finaliza.