Por que 29 de agosto é dia da visibilidade lésbica? Saiba a origem da data

O mês de agosto é uma marca importante para as mulheres lésbicas. No Brasil, o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica é celebrado em 29 de agosto. Saiba como surgiu a data

Até 2014, foram realizados sete encontros. Apesar de ter iniciado no Rio de Janeiro, também foram realizados seminários em Salvador (BA), Betim (MG), Aquiraz (CE), São Paulo(SP), Recife (PE), Porto Velho (RO) e Porto Alegre(RS).



Dia da Visibilidade Lésbica: Pesquisa violências cotidianas

A primeira parte do "LesboCenso Nacional: Mapeamento de Vivências Lésbicas no Brasil", realizado em 2022, revela que assédio moral e assédio sexual estão entre as formas mais recorrentes entre as violências sofridas por mulheres lésbicas.



O estudo, realizado pela Liga Brasileira de Lésbicas e pela Associação Lésbica Feminista de Brasília, indica que 78% das entrevistadas já sofreu algum tipo de lesbofobia e tem conhecidas que já sofreram algum tipo de violência por serem lésbicas.



A violência sexual também foi um tópico importante da pesquisa: 24,76% das mulheres lésbicas disseram que já foram estupradas e, ainda, afirmaram que pessoas conhecidas cometeram 75,13% desses crimes.



Dia da visibilidade lésbica ou Dia do Orgulho Lésbico



Por serem comemorados no mesmo mês, as duas datas podem causar a impressão de que são sinônimas, mas os motivos pelos quais cada uma surgiu têm suas diferenças. No dia 29 de agosto é comemorado o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, exclusivamente no Brasil.

Já o Dia do Orgulho Lésbico é comemorado dez dias antes, em 19 de agosto, e faz menção ao protesto ocorrido no Ferro's Bar, na década de 1980. Esse bar em São Paulo era ponto de encontro de membros da comunidade LGBTQIAP+ e de ativistas, que eram perseguidos pelo governo na época.