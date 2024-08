Músico Paulinho Pedra Azul faz show em Fortaleza em setembro

O músico mineiro Paulinho Pedra Azul vem a Fortaleza para show no Theatro José de Alencar no dia 19 de setembro. A apresentação do artista na capital cearense integra as comemorações do seu aniversário de 70 anos de idade e dos 40 anos de carreira.

Cantor, compositor, poeta e artista plástico, Paulinho levou a música mineira para todo o Brasil. Entre suas canções, “Jardim da Fantasia”, “Cantar”, “Nascente”, “Ave cantadeira” e outros sucessos que ganharam popularidade nacionalmente.

