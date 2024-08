Lúcia Helena Galvão em Fortaleza no Dia da Filosofia: o que se sabe

O dia do amor à sabedoria será celebrado em Fortaleza com uma palestra da professora Lúcia Helena Galvão sobre limites internos e como superá-los

Em comemoração ao Dia Mundial da Filosofia, a filósofa e professora Lúcia Helena Galvão ministrará uma palestra sobre como superar limites internos no dia 22 de novembro, às 19 horas, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Os ingressos do primeiro lote estão disponíveis para compra no site da Sympla até dia 30 de setembro.

Organizada pela Instituição Nova Acrópole, a palestra tem como objetivo apresentar formas práticas de fortalecimento da psique a partir de técnicas para lidar com crenças limitantes, procrastinação, medos e bloqueios emocionais.