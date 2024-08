Prime, Netflix e Max: veja lançamentos da semana no streaming

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.

Com destaque para as estreias de "De Volta aos 15 - Temporada 3" e "Cidade de Deus: A Luta Não Para", confira as opções que foram lançadas esta semana!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Netflix



Agora com 18 anos e estudando Artes Visuais na faculdade, Anita vai ter que encarar os perrengues de morar em república, as loucuras das cervejadas e as paixões conflituosas da maioridade.