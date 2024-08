"Ainda tenho crises" diz jovem com doença que causa a ‘pior dor do mundo’

Carolina já está internada para realizar o novo tratamento Crédito: Reprodução/Instagram @caarrudar

A jovem de 27 anos, Carolina Arruda, que tem a neraulgia do trigêmeo, doença conhecida por causar a ‘pior dor do mundo’, passou por uma cirurgia no sábado, 17, para tentar cessar com as dores causadas pela doença. O caso de Carolina é considerado raro, pois a doença é mais comum em mulheres com mais de 50 anos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Cirurgia bem-sucedida Em vídeo postado nas redes sociais, a jovem relata que a cirurgia foi bem-sucedida e que aguarda o efeito imediato dos analgésicos. “O médico falou que o cateter começou a encher o sistema nervoso com medicamentos. Agora temos que aguardar cerca de 24 horas para ajustar a dose”, explica Carolina.

A estudante de medicina veterinária relata que serão precisos mais alguns dias até que se tenha certeza que as dores da doença foram reduzidas. Ela também afirmou que continua com dores, causadas pela neuralgia. “Eu senti várias crises durante a madrugada. Foi bem complicado lá na UTI”. Explicando um pouco melhor sobre a cirurgia, ela relata que foi implantada uma ‘bomba’ de morfina através de um cateter. “É um cateter, como se fosse uma sonda que sobe pela coluna, que vai até quase o meu cérebro. A bomba fica na barriga”, explica Carolina. A jovem ficou famosa nas redes sociais após compartilhar relatos sobre sua rotina e contar que estava realizando uma vaquinha online para custear sua ida até a Suíça e realizar o procedimento de eutanásia.