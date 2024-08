Artistas realizam exposição em homenagem a Confederação do Equador

Um dos momentos mais marcantes da história do Ceará, a Confederação do Equador – movimento revolucionário entre os estados do Nordeste com a intenção de formar um país independente – completou 200 anos em 2024.

Em celebração ao bicentenário, os artistas do Coletivo Calçada.20 realizam uma exposição itinerante a partir desta segunda-feira, 26.

Com primeira parada na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), a mostra conta com 20 telas que buscam promover reflexões sobre a importância do movimento, bem como de seus personagens.