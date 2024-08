Cinema de Fortaleza faz promoção de ingresso a R$ 10; saiba mais

Filmes brasileiros estão com ingresso promocional nas salas de cinema do Shopping Parangaba

A rede de cinemas UCI está com promoção especial para os filmes nacionais finalistas do Prêmio Grande Otelo. Intitulado “UCI Day Cinema Brasileiro”, o evento dá desconto nos ingressos para os longa-metragens indicados na 23ª edição da cerimônia.

Com 10 finalistas nas categorias Melhor Ficção e Melhor Comédia, a premiação nacional de cinema acontece na próxima quarta-feira, 28, com transmissão no Youtube e no Canal Brasil.

