Gramado: Rio Grande do Norte toma o palco do festival

Dirigido por Eliane Caffé, "Filhos do Mangue" mistura ficção e documentário numa comunidade ribeirinha; filme foi recebido com batuques

O tom de celebração de “Filhos do Mangue” começou no tapete vermelho do 52º Festival de Gramado com o extenso elenco que desfilou com dança, palmas e o batuque de um tambor antes de entrar na sala do cinema.

No palco, o paredão de pessoas surpreendeu até mesmo o cerimonial do evento, que foi inevitavelmente expandido pela quantidade de pessoas que precisavam falar ao microfone para apresentar o corpo coletivo que protagoniza essa história para além da ficção.

Misturando com documentário, Eliane Caffé filma sua história numa comunidade ribeirinha na Barra do Cunhaú que fica em Canguaretama, no Rio Grande do Norte.