Gramado: Filme cearense observa as cicatrizes de uma família

Dirigido por Lis Paim, "Fenda" é o único filme com produção cearense no 52º Festival de Gramado

Ainda em junho, foi recebida com estranheza a informação de que os curtas-metragens brasileiros não seriam exibidos de forma presencial no 52º Festival de Cinema de Gramado.

A organização do evento alegou os desafios logísticos de trazer todos os convidados para a cidade devido a paralisação do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. O anúncio de parceria para exibição com exclusividade no Canal Brasil, porém, não agradou os realizadores, o que acabou revertendo a decisão.

Na noite desta terça-feira, 13, o segundo bloco de filmes da mostra competitiva de curtas-metragens brasileiros exibiu o único cearense nesta edição: “Fenda”, de Lis Paim. No palco, ela celebrou a oportunidade de estrear sua primeira direção de ficção no festival e agradeceu sua equipe.