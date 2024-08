Gramado: 'Me chamem, quero fazer cinema!', diz Vera Fischer

Atriz Vera Fischer recebe o troféu "Cidade de Gramado" Crédito: Cleiton Thiele/Agência Pressphoto

Quebrando os protocolos do 52º Festival de Gramado, Vera Fischer subiu ao palco do Palácio dos Festivais assim que seu nome foi mencionado, pegando de surpresa os apresentadores Marla Martins e Roger Lerina que tiveram que incluir a atriz na apresentação da sua própria carreira. Acabou ficando bonito porque ela assistiu ao vídeo do Canal Brasil do próprio palco, virada para a tela, sem esconder a emoção ao ver ali à sua frente um breve compilado de momentos distantes da sua trajetória como atriz. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Vera estreou como atriz no cinema em 1972 no longa “Sinal Vermelho – As Fêmeas”, de Fauzi Mansur. Seu primeiro trabalho de destaque foi em 1976, em “Intimidade”, de Perry Salles e Mike Sarne. O papel lhe rendeu o troféu de Melhor Atriz no Prêmio APCA, que ela revelou ter sido um divisor de águas.

Para além da sua trajetória mais popular na televisão, a atriz aproveitou a oportunidade para honrar sua história no cinema, incluindo a presença na pornochanchada, subgênero do Cinema Brasileiro marcado pelo uso do erotismo em plena Ditadura Militar. LEIA TAMBÉM | O único filme cearense no Festival de Gramado “Fiz parte desse movimento e tenho tanto orgulho. Tiveram tantos movimentos cinematográficos sérios no mundo, e este era muito sério, porque a alegria e o despudor queriam tirar um pouco do ranço do militarismo dos anos 1970. Fizemos isso e foi muito lindo”, concluiu.