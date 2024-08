Viola Davis elogia Rebeca Andrade mais uma vez após ouro; veja post

A atriz Viola Davis voltou a elogiar a ginasta Rebeca Andrade nesta segunda-feira, 5, após a vitória da brasileira no solo da ginástica artística nas Olimpíadas de Paris 2024. A conquista do ouro também rendeu uma publicação no perfil da artista norte-americana.

“Eu celebro você, Brasil! Rebeca! Você é uma luz! Essa é a foto mais bonita sobre respeito, espírito esportivo e amor”, descreveu Davis em sua rede social, revezando frases em português e inglês na legenda. Em cerca de duas horas, a publicação recebeu mais de 580 mil curtidas.

O post também incluiu uma foto do pódio olímpico com as atletas representantes dos Estados Unidos, Simone Biles (prata) e Jordan Chiles (bronze), que aparecem reverenciado Rebeca na pose.