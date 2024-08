Morre Caçulinha, músico do ‘Domingão do Faustão’, aos 86 anos

O músico Rubens Antonio da Silva, popularmente conhecido como Caçulinha, morreu na madrugada desta segunda-feira, 5, aos 86 anos. Ele estava internado no Hospital Santa Maggiore, em São Paulo, há cerca de dez dias para a recuperação de um infarto.

Caçulinha ficou conhecido também por produzir a trilha sonora do "Domingão do Faustão" por mais de 20 anos. “Uma vida de dedicação à música popular brasileira. O maestro, com ouvido absoluto, que tocou com os grandes artistas, gravou mais de 30 discos e divertiu muita gente por 60 anos na televisão, deixa um legado imenso de amor à arte”, registra nota publicada em seu perfil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A publicação segue o texto e informa que o velório acontece na Capela do Cemitério São Paulo, em Pinheiros, na Zona Oeste da capital paulista, a partir das 11 horas. O sepultamento será às 16 horas no mesmo endereço.