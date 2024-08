Aerosmith cancela turnê de despedida e anuncia aposentadoria

No fim de 2023, o grupo anunciou sua despedida dos palcos com a turnê “Peace Out”. Durante o terceiro show realizado em Nova York, nos Estados Unidos, Steven Tyler, vocalista do Aerosmith, sofreu uma lesão nas cordas vocais, precisando adiar as futuras apresentações.

Com inúmeros sucessos do rock que mesclavam os gêneros hard rock e blues, a banda marcou gerações com “I Don't Wanna Miss a Thing”, “Dream On”, “Hole in My Soul”, “Amazing”, “Angel” e outras canções.

Durante toda sua trajetória, o Aerosmith veio ao Brasil sete vezes, tendo realizado shows nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.