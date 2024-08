2ª temporada de 'Percy Jackson e os Olimpianos' inicia filmagens

Ainda não há previsão de quando a segunda temporada de "Percy Jackson e os Olimpianos" será lançada no Disney+

A nova temporada de “Percy Jackson e os Olimpianos” é real. Após a Disney+ confirmar a renovação da série em fevereiro deste ano, as filmagens da produção baseada nos livros de Rick Riordan iniciaram.

A novidade foi confirmada por James Bobin, diretor do seriado, em publicação no seu perfil do Instagram na quarta-feira, 31. “Teste de câmera. Animado para começar a próxima aventura. Será épico”, afirma o cineasta na legenda da postagem.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Até o momento, não há previsão de quando a segunda temporada de “Percy Jackson e os Olimpianos” será lançada no Disney+.