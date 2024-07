Felipe Neto indica livro e esgota estoque da Amazon; conheça obra

Felipe Neto esgotou estoque do livro "Fahrenheit 451" na Amazon ao anunciar clube do livro Crédito: Reprodução/Instagram/@felipeneto

O influenciador Felipe Neto trabalha no seu clube do livro desde maio. Por meio das redes sociais, o artista cria conteúdo voltado a pessoas que já são leitoras ou que sempre quiseram dar um primeiro passo na literatura. A página do clube tinha cerca de 160 mil seguidores antes mesmo dele anunciar o primeiro livro que o grupo leria. Na última quinta-feira, 25, ele divulgou que a escolha foi o livro "Fahrenheit 451". A indicação fez o clássico de Ray Bradbury esgotar no estoque da Amazon. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Entre quinta-feira e a última segunda, 29, a plataforma contabilizou 355% mais cópias de "Fahrenheit 451" que em todo o mês de junho. A editora anunciou que foram 5.500 exemplares vendidos nesse período, entre a versão regular e a de capa dura.