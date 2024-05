Lira diz que vai recorrer contra pedido de arquivamento de processo sobre Felipe Neto

O recurso será enviado para a Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, segundo a assessoria do deputado, em nota nesta segunda-feira, 20.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), comunicou que vai recorrer do parecer do Ministério Público Federal (MPF) que havia pedido o arquivamento do processo contra o influenciador digital Felipe Neto.

Em manifestação no processo, o MPF disse não ver crime no ato de Felipe Neto. Após o posicionamento do MP, a Justiça decide se homologa ou não o arquivamento do processo. Em nota, Felipe Neto se disse alvo de tentativa de silenciamento.

"É muito bom ver que o órgão máximo do Ministério Público percebeu na conduta do deputado Arthur Lira uma clara tentativa de silenciar quem se utiliza de uma simples brincadeira para criticar a sua atuação enquanto parlamentar", afirmou.