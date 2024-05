Felipe Neto chama Lira de 'excrementíssimo' durante debate na Câmara; veja vídeo

Confira momento:

Felipe Neto chamou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), de "excrementíssimo". A situação ocorreu nesta terça-feira, 23, durante simpósio sobre regulação de plataformas digitais na Casa parlamentar.



Crédito: Reprodução/YouTube Câmara dos Deputados pic.twitter.com/XCAZkqdTxZ — Jogo Político (@jogopolitico) April 23, 2024

Ele faz referência ao chamado PL das Fake News, que foi arquivado no último dia 9 por Lira. Segundo o deputado, "O PL 2630/20 está fadado a ir a lugar nenhum". "Não tivemos tranquilidade do apoio parlamentar para votar com a maioria”, explicou. Na ocasião, Lira anunciou a criação de um grupo de trabalho para debater novo projeto de regulação das redes sociais.

Já Felipe Neto entende que, "no [projeto nº] 2630, a gente não teve apoio do nosso lado". "Pelo contrário, nós tivemos o apoio para a extrema direita, pedindo para engavetar ou descartar de vez o projeto de lei que a gente trabalhou durante tantos anos para fazer como ficou. Então, é preciso que nós dialoguemos mais com a população", avaliou.