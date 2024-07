Detonautas faz show em Fortaleza em agosto; saiba sobre ingressos

O grupo retorna a Capital um ano após o início das apresentações da turnê “Detonautas - Acústico 20 anos” , título do álbum especial lançado em setembro do ano passado.

Celebrando 20 anos de banda, os músicos apresentam um show acústico no próximo dia 17, um sábado, no estabelecimento localizado no bairro Papicu.

O Detonautas volta a Fortaleza para show especial no mês de agosto. Formado por Tico Santa Cruz , Renato Rocha, Phil Machado, Fábio Brasil e Macca Grizi, o novo show na Capital irá acontecer no Teatro Riomar.

No novo projeto musical dos artistas, o disco reapresenta os grandes sucessos da banda durante as duas décadas de trajetória que marcou o rock nacional, como “Você me faz tão bem”, “Olhos Certos”, “Quando o Sol de for” e “Outro lugar”.

Os ingressos para o novo show do Detonautas em Fortaleza estão à venda no site Uhuu e na bilheteria presencial do Teatro Riomar, com valores a partir de R$ 100 (meia-entrada) e R$ 200 (inteira).