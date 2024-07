Ney Matogrosso cancela show no RJ por questões de saúde

O cantor Ney Matogrosso cancelou show no Rio de Janeiro no último domingo, 28. A apresentação fazia parte do 22º Festival Sesc de Inverno em Penedo. De acordo com as redes sociais do evento, o artista teve problemas de saúde.



A performance do intérprete de homem com H contava com um repertório de sucessos do cantor com músicas de outros artistas. Adriana Calcanhotto, dona dos hits “Devolva-Me” e “Fico Assim Sem Você”, foi a substituta do mato-grossense no evento.

Segundo a organização, Ney já estava na região para a apresentação e lamentou o ocorrido. Uma nova data para apresentação deve ser reagendada em breve.