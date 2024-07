Ney Matogrosso faz show no Crato; saiba quando e valor do ingresso

O cantor e compositor Ney Matogrosso se apresenta pela 1ª vez no Crato no mês de agosto; ingressos para o show do artista já estão à venda

O cantor e compositor Ney Matogrosso volta ao Ceará para show inédito no Crato. A apresentação do artista acontece no dia 24 de agosto, um sábado, durante a abertura da 26ª edição da Mostra Sesc Cariri de Culturas.

Lendário vocalista da banda Secos e Molhados, Ney possui uma trajetória na arte que ultrapassou gerações. Com mais de 50 anos de carreira, o artista deu voz a diversos sucessos, como “Poema”, “Yolanda”, “Homem com H”, “Sangue Latino”, “Pavão Mysteriozo” e outras grandes canções.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ney Matogrosso se apresenta pela 1ª vez no Crato

Com 82 anos de idade, esta será a primeira vez que o músico se apresenta na cidade do Crato. O show do artista no município será realizado no Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcante.