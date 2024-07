Castelo inflável fica aberto até domingo em shopping de Fortaleza

O mês de julho está se encerrando e as férias das crianças estão perto de terminar, porém, a diversão ficará disponível até o último momento. Considerado o “maior castelo inflável” da América Latina, o Jump Around fica aberto até este domingo, 4.

Instalado no estacionamento do Shopping Riomar Kennedy, o brinquedo inflável possui 2.500 m² de área, contando com escorregadores gigantes, pula-pulas, estruturas de escalada e pistas de obstáculos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com sessões das 15 horas às 20h30min, os interessados podem curtir durante 30 minutos, no valor de R$ 45, ou por 1 hora, com ingresso promocional de R$ 70. As entradas para o brinquedo estão disponíveis no Sympla e na bilheteria presencial localizada no Shopping.