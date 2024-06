Maior castelo inflável da América Latina chega ao RioMar Kennedy

Chega ao RioMar Kennedy o maior castelo inflável da América Latina. O Jump Around estará disponível no shopping nesta sexta-feira, 14, como atração para o público adulto e infantil.



O brinquedo inflável conta com 2.500m² de área, contando com escorregadores gigantes, pula-pulas, estruturas de escalada e pistas de obstáculos. Jump Around ficará localizado no estacionamento externo do shopping RioMar Kennedy, próximo à entrada da av. Sargento Hermínio.



A atração estará em funcionamento de sexta-feira a domingo, das 15 às 21 horas, até o dia 28 de julho.