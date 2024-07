Série de Cidade de Deus estreia em 26 de agosto, anuncia HBO

Com seis episódios, a nova produção nacional se passa duas décadas após o filme homônimo ter sido premiado internacionalmente

A série é uma continuação adaptada do livro de Paulo Lins e conta a história de seus personagens, tendo como pressuposto a história do fotógrafo Buscapé , interpretado por Alexandre Rodrigues.

O cineasta baiano foi responsável pela direção da série “ Cangaço Novo ” (2023). Com seis episódios, a nova produção nacional se passa duas décadas após o filme homônimo ter sido premiado internacionalmente .

O enredo se passa no início dos anos 2000 e traz trechos do filme em flashbacks para a estruturação das lembranças e memórias afetivas dos protagonistas. O elenco conta com o retorno de Alexandre Rodrigues, Thiago Martins, Roberta Rodrigues, Sabrina Rosa, Kiko Marques e Edson Oliveira.

Além destes, novos nomes compõem a trama, como Andréia Horta, Marcos Palmeira, Jefferson Brasil, Eli Ferreira, Luellem de Castro, Otávio Linhares, Rafael Lozano, Leandro Daniel, Luiz Bertazzo e talentos vindos de comunidades do Rio de Janeiro, como Cidade de Deus, Vidigal e Mangueira.