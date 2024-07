Superbanda faz show gratuito com repertório variado no Eusébio

Com ritmos que vão desde o pagode ao rock, a Superbanda promete animar a noite do público com seu repertório diversificado

Nesta quinta-feira, 25, às 19h30min, a Superbanda se apresenta no encerramento da última edição do “Terrazo é Show”, na praça de alimentação do Terrazo Shopping, no Eusébio. O projeto oferece uma programação musical diversificada nas noites de quinta-feira do shopping.

A Superbanda apresenta um repertório com ritmos que vão desde o pagode ao rock, do axé ao forró. Com versões diversificadas, o grupo traz em seu repertório interpretações como Linkin Park a Maiara e Maraísa, de Harry Styles à pisadinha e de Chiclete com Banana a Sepultura.

Além do “Terrazo é Show”, os visitantes podem conferir outras atrações na programação de férias do Terrazo Shopping. Entre eles o Pink Circus, que estreou sua primeira temporada nacional no espaço.