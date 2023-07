Festival Global Citizen terá Red Hot Chili Peppers e Lauryn Hill como destaques

O grupo Red Hot Chili Peppers e a cantora Lauryn Hill são os destaques da edição de 2023 do festival Global Citizen, que acontecerá em setembro em Nova York, anunciou nesta terça-feira (11) a organização do evento.

Artistas como Megan Thee Stallion, Conan Gray e Stray Kids também se apresentarão no evento do Central Park, que tem como objetivo angariar apoio para preservar a ajuda internacional para erradicar a pobreza extrema, entre outras causas.

O evento, programado para 23 de setembro, acontece desde 2012 e coincide com a reunião anual dos líderes mundiais em Nova York para a Assembleia Geral da ONU.

"A COP27, o G7 deste ano, as reuniões semestrais do Banco Mundial e a reunião de cúpula do de Paris sobre financiamento para o clima não alcançaram resultados tangíveis, nem mudaram os sistemas injustos do mundo", afirmou Hugh Evans, diretor do Global Citizen.

"Mas a complacência não pode vencer", acrescentou, antes de pedir às nações mais ricas do mundo que "enfrentem a urgência do momento".

