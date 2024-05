Artista plástica Azuhli estampou capa especial do O POVO em 2021

Na ocasião, o caderno de cultura do O POVO apresentava obras de 14 artistas cearenses nas capas do jornal impresso.

Conhecida por suas telas com traços fortes e uso de cores marcantes, a cearense Luíza Veras estampou páginas do Vida&Arte desde a sua estreia , em 2018, chegando a ganhar uma capa especial em 2021.

Entre os nomes selecionados, Azuhli compartilhou a imagem da tela “enquanto o sonho durar” para o projeto “Nosso Papel É Arte”.

“Eu sempre disse que o que me inspira são as pessoas ao meu redor, mas esses dias eu pensei que, talvez, o que move meu trabalho é a vontade de fazer com que as pessoas se enxerguem como eu as enxergo”, afirmou Azuhli à época.

Confira a capa especial do Vida&Arte, de 2021, criada por Azuhli: