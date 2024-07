Sambista Arlindo Cruz é internado novamente, mas está ‘estável’

O sambista Arlindo Cruz foi internado novamente, mas está com quadro clínico estável Crédito: Marcos Hermes/Divulgação

O sambista Arlindo Cruz foi internado novamente nesta quinta-feira, 18. A informação foi confirmada pela equipe do artista em publicação nas redes sociais. "O cantor e compositor encontra-se internado para a realização de exames e também de um tratamento dentário", detalha a nota. No comunicado, a equipe do músico carioca explica que, por conta da sua condição atual, o tratamento se torna "ainda mais sensível". No fim de abril, Arlindo havia sido hospitalizado após complicações de saúde envolvendo uma doença autoimune.