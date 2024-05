Arlindo Cruz é internado novamente, mas passa bem; afirma esposa

O músico Arlindo Cruz foi internado novamente nesta terça-feira, 23. A informação foi confirmada por Babi Cruz, ex-esposa do artista, em publicação no seu perfil do Instagram.

“Vim aqui esclarecer os rumores… Nós tivemos que internar o Arlindo. O Arlindo é portador de uma doença autoimune. Isso torna ele mais frágil”, afirma.

“Nós chegamos com um quadro de bradicardia, que foi controlado a tempo graças a Deus e a força que ele tem, a resistência que o Arlindo tem”, explicou Babi, ao detalhar que o sambista passou por procedimentos de traqueostomia (TQT) e gastrostomia (GTT).