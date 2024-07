Smashing Pumpkins anuncia shows no Brasil; vendas iniciam sexta

“Pela primeira vez em quase uma década, Smashing Pumpkins fará uma turnê por várias cidades da América Latina e da América do Sul neste outono!”, declarou o grupo na postagem no Instagram .

Trazendo a turnê The World Is a Vampire Tour, o grupo estadunidense se apresenta nas cidades de Brasília e São Paulo, nos dias 1º e 3 de novembro, respectivamente.

Além do Brasil, a banda, atualmente formada por Billy Corgan, James Iha e Jimmy Chamberlin, também irá passar pela Argentina, Colômbia, Equador e Costa Rica.

Saiba mais | Caetano e Bethânia em Fortaleza: empresa deve reembolsar clientes

Vendas do show do Smashing Pumpkins em São Paulo iniciam nesta sexta-feira, 19

O show em São Paulo está marcado para acontecer no Espaço Unimed, no domingo, 3 de novembro. A venda dos ingressos para a apresentação do Smashing Pumpkins na capital paulista tem início nesta sexta-feira, 19, às 10 horas, no site Tickets On.