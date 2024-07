Carreta Furacão é multada e proibida de usar boneco inspirado em Fofão

Com a sentença atual, publicada na segunda-feira, 15, a 2ª Câmara de Direito Privado do TJSP referendou o que havia sido determinado em setembro de 2023. Na decisão, o desembargador José Carlos Ferreira Alves afirmou que o criador do boneco original havia declarado o desejo de que o personagem não “fosse utilizado para outra finalidade que não fosse o entretenimento do público juvenil”.

Além disso, ele destacou que, também por desejo de Orival Pessini em restringir o uso da imagem do personagem, “as máscaras e trajes do personagem foram destruídos” após sua morte. “Uma vez demonstrada a utilização indevida com a modificação não autorizada pelo autor da obra, a conduta ilícita já está caracterizada, sendo o dano dela decorrente presumido”, apontou.