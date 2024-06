Record? Xand Avião pode entrar para o Guinness com Aviões Fantasy

A ideia do artista é entrar para o Guinness Book como a maior festa a fantasia do mundo . “Tá nos meus planos entrar para a história”, disse o cantor ao Vida&Arte .

Neste sábado, 29, durante o São João de Fortaleza, o cantor Xand Avião revelou em sua apresentação que a sétima edição do Aviões Fantasy será realizada no dia 9 de novembro com entrada gratuita na Praia de Iracema.

Em edições anteriores, já se apresentaram Anitta, Ivete Sangalo, Nattan, Jorge e Mateus e vários outros artistas. O tema de 2024 ainda não foi revelado.

O que é o Guinness Book World Records



Guinness Book, também conhecido como o livro dos recordes, registra as maiores marcas humanas, as mais notáveis em ciência, esportes, artes, grandes viagens, riqueza, fama e extravagância. O Guinness Book World Records "documenta e celebra realizações superlativas que são as melhores do mundo", como explica o site oficial do projeto.