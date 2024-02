Cantor Ednardo relembra sucessos dos anos 1970 no Altas Horas

Cantor cearense Ednardo participou do programa Altas Horas, apresentador por Serginho Groisman, no sábado, 24

Um dos principais nomes da música cearense, o cantor Ednardo foi convidado para uma edição especial do programa Altas Horas, da Rede Globo. Exibido no sábado, 24, o momento contou com a participação de artistas que marcaram a década de 1970.

Entre os nomes presentes no palco do programa apresentado por Serginho Groisman, estavam Tony Tornado, Lô Borges e As Frenéticas, que relembraram o período que marcou a trajetória da música popular brasileira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Que maravilha! Rever tantos amigos e amigas colegas artísticos, todos especiais”, escreveu Ednardo ao compartilhar fotos do encontro em seu perfil nas redes sociais.