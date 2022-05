Ritmo Quente: continuação do clássico dos anos 80 já tem diretor

Hit dos anos 80, Dirty Dancing voltará para as telas dos cinemas com participação de Jennifer Grey. O filme não será um remake do original, mas sim uma continuação

O filme que dará sequência ao clássico dos anos 1980 Dirty Dancing: Ritmo Quente já tem um diretor contratado. Jonathan Levine estará no comando da direção do novo filme, confirmou ele nessa segunda-feira, 9, em entrevista ao Deadline, um site especializado em informações da indústria cinematográfica.

Jennifer Grey retornará ao papel que lhe deu fama internacional, como a “Baby”, apelido para Frances Houseman. O enredo do novo filme seguirá o do original, sendo um romance situado em um resort de verão. No entanto, a história de Baby estará conectada à dos outros protagonistas.

Além do papel de Jennifer, o elenco ainda está em fase de discussões; a estimativa é que a sequência de Dirty Dancing comece a ser produzido no final de 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Netflix, Disney Plus e Amazon: veja os lançamentos do fim de semana

"Avatar 2" ganha primeiro trailer, que destaca visuais de Pandora; assista

Doutor Estranho 2: Conheça tudo sobre o novo lançamento da Marvel

Ritmo Quente: clássico de 1987 ganhará sequência

O filme ainda não tem título; o que se sabe é que a protagonista do original, Jennifer Grey, que fez o papel da jovem Baby, voltará para reprisar a personagem que lhe deu fama internacional. O longa tem previsão de estreia para 2024, e deve ser ambientada nos anos 90.

Patrick Swayze, que interpretou Johnny, o par romântico de Baby no original de 1987, morreu em 2009 em decorrência de um câncer pancreático. A produção do filme declarou que está conversando com os executores do testamento de Swayze para decidir a melhor maneira de incluir sua memória no filme.

Sobre a escolha de Levine para dirigir a continuação de “Ritmo Quente”, que é o filme mais lucrativo do arquivo da Lionsgate, a presidente de produção da empresa, Erin Westerman, declarou que, “na medida que nos aproximamos do próximo capítulo dessa história, sabíamos que precisávamos honrar a profundidade, a relevância e o calor do original. Fomos sortudos de ter Jennifer [Grey] como nossa guia e estamos muito animados de contar com Jonathan na liderança, porque tudo que ele faz tem textura e romance, sempre nos deixa arrepiados.”

Tags