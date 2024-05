'Estomago 2 - O poderoso chef' ganha trailer e data de estreia

“Estômago 2” é a continuação do primeiro longa, de 2007, e retrata a história de Raimundo Nonato (interpretado pelo ator João Miguel), nordestino que vai tentar a vida no sul do País e se descobre como um exímio cozinheiro .

O longa-metragem “Estômago 2 - O Poderoso Chef” divulga a data de estreia nos cinemas brasileiros, juntamente com um trailer promocional. O filme, dirigido por Marcos Jorge, chega aos cinemas no dia 29 de agosto e retoma a história do personagem nordestino Raimundo Nonato.

Saiba mais sobre a sequência de filmes "Estômago"

No decorrer da trama de “Estômago”, após cometer um crime, Raimundo vai preso e utiliza do seu talento como chef para se destacar na penitenciária. Com seu talento reconhecido, o personagem começa a ganhar respeito entre aqueles que estão do topo da hierarquia da prisão.

O novo longa-metragem de Marcos Jorge se passa 16 anos após o fim do primeiro filme, onde Raimundo, já como chef da penitenciária, tem passado os dias cozinhando para os carcereiros e atendendo aos desejos do diretor do presídio e do líder dos detentos, Etcétera (interpretado por Paulo Miklos). Com a chegada do mafioso italiano Benedetto Caroglio (Nicola Siri), o chef é posto no centro de uma disputa por poder.