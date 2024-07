Amigos de Adrián Olivares, ex-Menudo, fazem vaquinha para funeral

Os amigos de Adrián Olivares, ex-integrante do Menudos, estão fazendo uma vaquinha para custear o funeral do cantor

O pedido para o financiamento on-line foi divulgado nas redes sociais pelos amigos , juntamente com o link para o site que está recebendo as doações. “ Ele tinha apenas 48 anos e havia sido diagnosticado com Doença de Crohn uma semana atrás, com complicações devido a uma colite ulcerativa”.

Amigos de Adrián Olivares , ex-integrante da banda Menudos, estão fazendo uma vaquinha para custear o funeral do cantor . O artista morreu na segunda-feira, 8, devido a complicações cirúrgicas depois de ser diagnósticado com Doença de Crohn.

“Adrián foi um pai incrível para suas filhas Eliana, 18, e as gêmeas Lia e Lilly, 8. A família não tem meios para dar a ele seu último adeus e ajudar as garotas com as despesas necessárias", afirmou a publicação.

A meta da vaquinha é arrecadar US$ 15 mil, que na cotação atual é o equivalente a R$ 80,7 mil. Até o momento desta matéria, já haviam sido arrecadados US$ 13.827 mil — R$ 74.681 mil ao todo. As doações serão repassadas para a mãe do cantor.