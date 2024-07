Morre DJ Caverna, referência do funk carioca, vítima de infarto

Após parada cardíaca no último sábado, 6, o apresentador do programa Funk-U, DJ Caverna anos morre ao 44 anos

Além da empresa, alguns cantores e colegas do DJ prestaram homenagens nas redes sociais. MC Marcelly se despediu nos comentários do post da rádio. "Descansa em paz! Grande Caverna, vai fazer falta pro funk ”, comentou.

Na postagem, MC Maromba enfatizou o impacto de Caverna para o gênero musical carioca. "A vida é trem bala, amigo. Que Deus o tenha. Obrigado por tudo que fez pelo movimento do funk!", ressaltou.

O cantor Xande de Pilares se juntou aos comentários. "Que Deus receba nosso amigo com muita luz. Triste demais com isso. Que sejam confortados os corações dos familiares, dos amigos e dos fãs", desejou.

DJ Nelsinho, Dennis DJ, Péricles e Mumuzinho deixaram comentários na publicação da Rádio FM O Dia lamentando a morte do colega.

DJ caverna foi velado na tarde deste domingo e sepultado no Cemitério São Francisco Xavier, o Cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. A referência do funk carioca deixou um filho.