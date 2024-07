Paul McCartney anuncia novo show em São Paulo; venda inicia amanhã

A apresentação extra acontece na quarta-feira, 16, também no Allianz Parque . O novo show foi anunciado nesta segunda-feira, 1º, nas redes sociais do músico britânico.

Em São Paulo, a primeira data da nova série de shows de Paul está marcada para o dia 15 de outubro, uma terça-feira. A apresentação faz parte das comemorações dos 10 anos do Allianz Parque , local onde vão acontecer os shows.

Venda dos ingressos para novo show de Paul McCartney em São Paulo inicia amanhã, 2

A pré-venda dos ingressos do show extra de Paul McCartney em São Paulo tem início amanhã, 2, a partir das 10 horas, on-line no site Eventim. Esse primeiro momento é exclusivo para os fãs cadastrados no site oficial de Paul McCartney.

Já a venda para o público geral começa na quarta-feira, 3, ao meio-dia, também no site Eventim.

Paul McCartney faz show único em Florianópolis

Além das duas apresentações em São Paulo, Paul McCartney fará show único em Florianópolis no dia 19 de outubro, um sábado, no Estádio Ressacada.