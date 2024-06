Paul McCartney: venda de ingressos de shows começa na terça, 25

Paul McCartney retorna ao Brasil em outubro com a turnê Got Back Crédito: Reprodução/ Wikimedia Commons

O cantor britânico Paul McCartney volta ao Brasil este ano para novos shows no mês de outubro. A turnê Got Back será apresentada em São Paulo, no dia 15 de outubro, e em Florianópolis, dia 19 de outubro. A pré-venda dos ingressos começa nesta terça-feira, 25, às 10 horas, exclusiva para fãs cadastrados do site oficial do ex-Beatle. Já as vendas oficiais começam na quarta-feira, 26, ao meio-dia, pelo site Evetim e bilheterias oficiais. Os ingressos do show em São Paulo, que acontece no Allianz Parque, custam R$990 (pista inteira), R$650 (pista), R$890 (cadeira inferior) e R$450 (cadeira superior). Em Florianópolis, o show acontece no Estádio Ressacada, e os ingressos custam R$990 (pista premium), R$650 (pista), R$890 (cadeira coberta A e cadeira coberta C/D) e R$450 (cadeira descoberta). Todos preços de inteira.

Nas duas cidades, a turnê vai incluir o serviço nomeado Hot Sound. Custando R$7.290, o pacote inclui ingresso para pista premium, acesso para a passagem de som do show, pré-show (serviço de hospitalidade e recepção), merchandising oficial da turnê, credencial laminada colecionável e equipe de check-in. O show no estádio paulista está marcado para o dia 15 de outubro e irá comemorar o aniversário de 10 anos da casa do Palmeiras. De acordo com o portal Whiplash, sócios do clube de futebol receberam um e-mail com a pré-venda do show.