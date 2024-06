Magníficos e Waldonys encerram São João de Fortaleza na Praia de Iracema

O cantor Waldonys foi o primeiro a subir no palco e embalou o publico animado com grandes sucessos de forró como “Se lembra coração”, “Até mais ver” , “Esperando aviões” , “ Vem morena”, canção de Fagner e Luiz Gonzaga , “Lembrança de um beijo” e “Anjo Querubim” .

Entre cancelamentos e trocas de artistas na programação, o São João de Fortaleza chegou ao seu último dia neste domingo, 30, com shows de Waldonys, Zé Cantor, Banda Magníficos e apresentações de quadrilhas no Aterro da Praia de Iracema.

E era pelo forró da Magnífico que, nas grades do palco, na areia da Praia de Iracema, Rose Gomes, de 60 anos e sua família esperavam ansiosos e com as expectativas altas. “Chegamos cedo para pegar um bom local. E isso foi bom porque não pegamos trânsito e vimos muito policiamento nas ruas” conta Rose Gomes.

De acordo com o secretário de Cultura de Fortaleza, o músico Roberto Viana, o São João é uma mistura da economia e cultura de Fortaleza e o “Carnaval do Nordeste”.

“Fortaleza hoje é a maior economia do Nordeste, com maior geração de emprego e esses grandes eventos vêm para fortalecer esse ciclo da Cidade que é bem sucedido. Dentre eles, a cultura também tem uma grande economia, uma grande indústria cultural, que não é apenas o entretenimento, obviamente”, relata, afirmando que todos os shows foram patrocinados por iniciativas privadas.

O secretário aponta ainda que mais de 1.200 negócios foram gerados de forma direta e indireta com os microempreendedores e o fortalecimento dos serviços da Cidade.

“Os bares, restaurantes, principalmente, do nosso setor hoteleiro, com previsão de 75% a 80% dele foi usado. Então, Fortaleza só tem a ganhar ainda mais, embalado com aquilo que eu chamo Carnaval do Nordeste, que é o nosso São João”, pontua.