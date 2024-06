Homem anuncia venda de cortesias para 'front' do São João de Fortaleza

No anúncio em grupo de compra e venda de ingressos, homem afirma ter acesso à cortesia por ser filho de funcionária da Prefeitura

Um homem, supostamente filho de uma funcionária da Prefeitura de Fortaleza, anunciou venda de ingressos para as festas de São João, que se iniciaram nessa sexta-feira, 28, e se estendem até este domingo, 30, no Aterrinho da Praia de Iracema, na Capital.

No áudio, encaminhado ao WhatsApp do O POVO, o homem anuncia: “Não é camarote não, mas é front, entendeu? É porque a minha mãe é da Prefeitura e ela tem quatro (ingressos) e me passou, mas eu não tenho ninguém pra ir comigo aí eu vou vender".

O homem pede para que a pessoa interessada averigue quais atrações estarão presentes no evento neste domingo e afirma não saber por qual valor os ingressos estão sendo vendidos.