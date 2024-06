Projeto audiovisual do MIS une estudantes franceses e cearenses

Projeto MIS CinéFabrique, iniciativa do Porto Iracema das Artes com o MIS e a escola francesa CinéFabrique, une estudantes para produção audiovisual

O projeto Porto MIS CinéFabrique, resultado de uma parceria entre o Museu da Imagem e do Som do Ceará, a Escola Porto Iracema das Artes e a Escola Superior de Cinema da França CinéFabrique, reúne estudantes franceses e cearenses para a realização de dois curtas-metragens de ficção.



Os estudantes intercambistas da França chegaram ao Ceará no dia 16 de junho, para a realização do projeto. Os dois produtos audiovisuais de ficção já possuem nome e temática, são eles: “Vampiro” e “Quase à meia voz”.



As inscrições, finalizadas em abril, selecionou 10 alunos do audiovisual cearense e 10 alunos do audiovisual francês na intenção de realizar um intercâmbio cultural entre os dois países, como parte de seus processos formativos em cinema.