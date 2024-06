Grupo japonês Babymetal faz show no Brasil em 2024, diz colunista

O grupo de metal japonês Babymetal fará show no Brasil este ano. A informação foi confirmada por José Norberto Flesch, jornalista especializado em entretenimento que anteriormente revelou as apresentações de Paul McCartney, Madonna e Beyoncé no País.

Formado em 2010 por Su-metal, Moametal e Momometal, o trio japonês é destaque no gênero Kawaii-metal, sendo reconhecido no estilo musical com as canções “Gimme Chocolate!!”, “Ratatata” e “Metal Kingdom” .

Um dos hits do grupo, “Kingslayer”, é uma parceria com a banda de new metal Bring Me The Horizon, que também fará show no Brasil em novembro deste ano.