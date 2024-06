Harry Potter: nos 20 anos de Prisioneiro de Azkaban, veja 20 curiosidades

Além do trio original, interpretado por Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, o filme introduziu o ator Gary Oldman no papel de Sirius Black.

A produção, baseada no livro homônimo da britânica J.K. Rowling, voltou a cartaz por um dia em diversos cinemas brasileiros, durante o mês de junho, como forma de homenagear o legado de duas décadas do bruxo.

Antes de ser convidado para dirigir o terceiro filme da franquia, Alfonso Cuarón não conhecia Harry Potter e ficou confuso com a escolha. A sua opinião se manteve até conversar com Guillermo del Toro.

O papel do bruxo foi oferecido a Christopher Lee, que o rejeitou, além de Ian McKellen, conhecido por dar vida a Gandalf, outro mago, na trilogia do “Senhor dos Anéis”.

O bruxo Newt Scamander “aparece” no Mapa do Maroto em “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban”, mas não como o público pode imaginar: na verdade, é o seu nome que pode ser visto no objeto, em uma referência feita pelo departamento de efeitos visuais.

O resultado foi um storyboard em que olhos caíam do céu com a aproximação das criaturas. A confusão foi corrigida posteriormente para a solicitação original.

7. Harry Potter: (futuros) ganhadores do Oscar no elenco

O diretor do terceiro filme, Cuarón, já recebeu duas estatuetas do Oscar por “Melhor Direção”, em 2014 e 2019. Outro vencedor do Oscar no elenco é Gary Oldman, como “Melhor Ator" pelo seu papel de Winston Churchill no filme “O Destino de uma Nação”.

8. Harry Potter: óculos de visão noturna

A Warner Brothers, distribuidora norte-americana de "O Prisioneiro de Azkaban", forneceu aos funcionários do cinema óculos de visão noturna. O objetivo era auxiliar na hora de verificar sinais de uso de câmeras nas salas, evitando a pirataria do longa-metragem.

9. Harry Potter: participação da ex-mulher e filha do diretor

A ex-mulher do diretor, Annalisa Bugliani, e a filha de Cuarón, Tess Bu Cuarón, ainda bebê, aparecem em um retrato no terceiro filme da franquia.

10. Harry Potter: livro de Stephen Hawking

Um bruxo aparece lendo o livro “Uma breve história do tempo", de Stephen Hawking, em “Prisioneiro de Azkaban”.

11. Harry Potter: nota no Rotten Tomatoes

No site de agregação de críticas Rotten Tomatoes, o terceiro filme da franquia recebeu a porcentagem positiva de 93%, enquanto sua pontuação para o público é de 86% (considerando mais de 250 mil avaliações).

12. Harry Potter: soco além da atuação

A cena em que a personagem Hermione dá um soco em Draco Malfoy só aconteceu após o ator Tom Felton pedir que Emma Watson “praticasse” um tapa que estava no roteiro. Na hora, Watson acertou o colega de verdade, o que inspirou a mudança de um tapa para um soco.

13. Harry Potter: aracnofobia compartilhada

O ator Rupert Grint não compartilhou apenas o tom ruivo com seu personagem, Ron Weasley, mas também o seu medo de aranhas.

“Melhorei agora que sou pai, meio que me forço a lidar com elas, [mas] ainda é um dos meus maiores medos”, revelou Grint em gravação para a revista GQ britânica.

14. Harry Potter: admiração mútua

A admiração entre Daniel Radcliffe, que interpretou o protagonista Harry Potter, e Gary Oldman, o Sirius Black, é mútua e rendeu elogios entre os atores.

Em 2011, Oldman compartilhou à MTV sua impressão de Radcliffe: “É dedicado, leva isso muito a sério e trabalha muito”.

15. Harry Potter: a hora do lobisomem

Antes de se tornar Remus Lupin, o ator David Thewlis fez um teste para Quirino Quirrell, no primeiro filme, e acabou perdendo para Ian Hart. O seu momento na saga chegaria apenas na terceira produção, como o professor de Defesa Contra as Artes das Trevas que se transformava em um lobisomem.

16. Harry Potter: roupas casuais

Durante a sua direção, Cuarón apresentou os personagens em roupas casuais, além do uniforme de Hogwarts, com o objetivo de mostrar a personalidade de cada um no figurino escolhido.

17. Harry Potter: referências ao México

O terceiro filme também apresenta referências ao México, país de origem do diretor, Alfonso Cuarón.

Em uma das cenas, enquanto Dumbledore saía da enfermaria, ele começa a cantarolar uma canção mexicana, “La Raspa”.

18. Harry Potter: melhor experiência para autora

No lançamento do filme, ao portal USA Today, a escritora da obra, J.K. Rowling, revelou que o terceiro livro foi “a melhor experiência de escrita” que já teve.

“Dos cinco livros publicados, escrever Azkaban foi o mais fácil e, de certa forma, acho que isso fica evidente. Eu estava em uma posição muito confortável quando escrevi o (número) três: as preocupações financeiras imediatas acabaram e a atenção da imprensa ainda não era excessiva”, explica.

19. Harry Potter: indicação ao Oscar

Em 2005, o filme foi indicado a dois Oscars: “Melhor Trilha Sonora Original” e “Efeitos Visuais”.

20. Harry Potter: polêmicas de J.K. Rowling

20 anos depois, a escritora de Harry Potter se encontra envolvida em polêmicas e afirmações transfóbicas. J.K. Rowling chegou a desafiar uma nova lei da Escócia (país onde vive) contra crimes de ódio por meio de uma série de postagens em sua rede social.

