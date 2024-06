Cuscuz: origem, benefícios, tipos e dicas sobre a comida junina

Conheça os benefícios do prato nordestino e as formas de utilizar a iguaria nos festejos de São João

No preparo nordestino, os flocos de milho podem ser misturados com sal e água e cozinhados na famosa “cuscuzeira”, panela customizada para o preparo do cuscuz.

Um prato originário da região do Magreb, noroeste da África, que se popularizou no Nordeste brasileiro, o cuscuz já marcou presença na mesa de boa parte da população com suas diferentes versões. E é no mês de junho que a iguaria recebe uma atenção especial.

“Cuscuz é a massa do milho, pilada, temperada com sal, cozida ao vapor d'água e depois umedecida com leite de côco”. É assim que o historiador e sociólogo Câmara Cascudo descreve o alimento em seu livro “História da Alimentação no Brasil”, publicado em 1967.

O relato sobre a chegada da comida em terras brasileiras também indica os ingredientes “originais” do cuscuz, inicialmente produzido com arroz, farinha de trigo, milheto ou sorgo. A inclusão do milho como elemento principal só chegou quando o cereal foi popularizado, no decorrer do século XVI.

O cuscuz já era popular em Portugal (país que teve contato com os berberes da região norte da África, povo precursor da iguaria) quando o Brasil se tornou uma colônia. Porém, como Cascudo explica em sua obra, “pela humildade do fabrico”, o alimento foi considerado “comida de negros, trazida pelos escravos” e vendido nos tabuleiros de “cuscuzeiras anônimas”.

Cuscuz junino: uma receita nordestina

"As festas juninas no Nordeste apresentam as comidas da celebração da colheita do milho, plantado em janeiro, ostentando antigas práticas alimentares que reverberam a cultura do milho, grão de fácil adaptação no nordeste brasileiro", começa a antropóloga e pesquisadora de culturas alimentares, Vanessa Moreira.

O prato é popular por sua versatilidade, destaca Moreira, que também busca refletir sobre as suas múltiplas preparações — "doce ou salgada, quente ou fria, no café da manhã, no almoço, na merenda e na janta, apresentam interferências culturais de preparo afrodiaspórico, indígena e português", completa.

No Ceará, o cuscuz costuma ser temperado somente com sal, acompanhado com queijo ou carne, mas seu preparo pode se adaptar de região para região. Em Pernambuco, por exemplo, é mais fácil de encontrar cuscuz com leite de coco, descrição de "reflexos do sistema alimentar de cada território".

"O cuscuz, em especial, é presença garantida na alimentação o ano todo, porque a industrialização o tornou permanente. Houve um tempo em que era preciso pilar o milho para ter a farinha, mas as adaptações na cadeia de produção permitiram que a cultura do milho e o hábito de comer cuscuz fossem mantidos", explica a antropóloga.