Baião-de-dois e cuscuz são eleitos pratos mais típicos do Ceará

Se Baião-de-dois e cuscuz já fazia parte do cardápio do cearense, agora tem uma pesquisa para comprovar o porquê. Os resultados do levantamento "Sotaque Cearense" apontaram os pratos como os que mais representam o Estado, ou seja, são considerados os mais típicos.

A pesquisa “Sotaque Cearense” foi promovida pela plataforma "Gente" do O Globo, que promove pesquisas sobre comportamento do consumidor. Ao todo, 1.200 pessoas residentes no Ceará foram entrevistadas, em abril de 2022, de forma presencial.

Entre os resultados também estão dados da fé dos cearenses, com 51% se autodeclarando católicos, 32% evangélicos, 5% de outras crenças e 12% declararam não ter crenças.

Entre os eventos religiosos mais lembrado é a romaria de São Francisco (19%). A festa do padroeiro, São José, aparece em segundo lugar com 13%, seguida pela romaria de Padre Cícero, com 12%.

