Kayky Brito volta a correr após acidente e comemora recuperação

O ator Kayky Brito utilizou as redes sociais nesta segunda-feira, 17, para compartilhar mais uma conquista com o público. O artista, que sofreu um grave atropelamento em setembro do ano passado, voltou a correr e relatou como foi a experiência.

“Hoje voltei a correr… Coisas boas quando a gente compartilha ficam melhor ainda. Então quando voltei a atuar, voltei a nadar, a pedalar, estou compartilhando com vocês. (…) Comecei a corrida pelo chão. Senti um pouco o quadril, senti a lombar. Mas eu vim em direção à areia e, quando comecei na areia, amenizou bastante e fiquei mais feliz. Então é isso, estou aqui, agradecendo vocês pelo carinho de sempre, compartilhando coisas boas”, declarou Kayky.

