Rodrigo Suricato faz show em Fortaleza em julho

Vocalista do Barão Vermelho, Rodrigo Suricato faz show em Fortaleza no Hoots Gastropub

O cantor e compositor Rodrigo Suricato vem a Fortaleza para show no dia 10 de julho, uma quarta-feira. A apresentação do artista será realizada no Hoots Gastropub, no bairro Meireles.

Conhecido por diversos sucessos do pop MPB, como “Astronauta”, “Cigana” e “O sanfoneiro só tocava isso”, Rodrigo iniciou sua trajetória na música em 2009, quando formou a banda Suricato.

Em 2017, Rodrigo Suricato ingressou na Barão Vermelho, assumindo a posição de vocalista após a saída de Frejat. Com a banda, o músico irá se apresentar no palco do Rock In Rio 2024 no dia 15 de setembro.